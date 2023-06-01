В Шебекино началась эвакуация из-за массированного обстрела поселка со стороны ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил о предпринимаемых мерах в связи с происшествием. В рамках эвакуации детей, женщин и бабушек в Пензу 1 июня отвезут 200 человек. Через два дня 600 жителей направят в Калугу и Ярославль.