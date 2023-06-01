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В Шебекино началась эвакуация из-за массированного обстрела поселка со стороны ВСУ

Происшествия
В Шебекино началась эвакуация из-за массированного обстрела поселка со стороны ВСУ

Жителей Шебекинского городского округа Белгородской области эвакуируют из-за массированного обстрела поселка. Украинские военнослужащие атаковали его в ночь на 1 июня.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил о предпринимаемых мерах в связи с происшествием. В рамках эвакуации детей, женщин и бабушек в Пензу 1 июня отвезут 200 человек. Через два дня 600 жителей направят в Калугу и Ярославль.

Ранее Гладков опроверг сообщения о том, что бойцы ВСУ проникли на территорию региона. В округе на данный момент работают сотрудники ведомств и силовых служб.
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