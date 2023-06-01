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Детские поликлиники Москвы запустили акцию «Подарок за храбрость»

Общество
Детские поликлиники Москвы запустили акцию «Подарок за храбрость»

Акцию «Подарок за храбрость» организовали в московских детских поликлиниках. Чтобы маленькие пациенты не боялись идти к врачу, в поликлинике им будут дарить сувениры на память. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, дети смогут получить различные полезные вещи: брелоки, магнитные закладки, наклейки на телефон, светоотражающие наклейки и т. п. Каждый ребенок может выбрать подарок по своему усмотрению, пишет издание «Вести Подмосковья».

На предлагаемых сувенирах изображены персонажи популярных мультфильмов, а также Жираф и Навигатор, которые будут помогать верно ориентироваться в медучреждении, укажут где можно поместить коляску, как пройти к нужному врачу или в игровую зону.

Новая акция призвана сформировать для маленьких пациентов более доброжелательную атмосферу в медицинских организациях и поднять детям настроение, пояснил мэр Москвы.
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