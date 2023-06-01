Прокуратура штата Халиско в Мексике обнаружила 45 мешков с человеческими останками

Прокуратура штата Халиско в Мексике обнаружила в ущелье города Сапопаны 45 мешков с человеческими частями тел, заявили в ведомственной пресс-службе.
Сообщается, что сотрудники органа наткнулись на останки в ходе поиска пропавших без вести семи молодых работников call-центра. Из ущелья Мирадор-дель-Боске извлечены 45 мешков с останками мужчин и женщин.
На данный момент судмедэксперты занимаются опознанием тел и определением их количества. В это же время продолжаются работы по извлечению оставшихся мешков с трупами. Поисковая операция продолжается.
Ранее сообщалось, что более 15 человек пострадали в ДТП на дорогах Мпиги — Канони — Сембабуле и Кампала — Хойма в центральном и западном районах Уганды за сутки.