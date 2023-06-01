Глава Россотрудничества Вадим Зайчиков назвал пять самых популярных вузов РФ среди иностранцев

Эксперты во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» перечислили отечественные вузы, в которые больше всего хотят попасть абитуриенты из других государств.
По информации главы Управления образования и науки Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Вадима Зайчикова, в России есть пять вузов, пользующихся особой популярностью среди иностранцев.
Так, в рамках квотной кампании 2023/2024 учебного года лидирующие позиции занимают Российский университет дружбы народов, СПбГУ, Казанский федеральный, Санкт-Петербургский политехнический и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.
Эксперт отметил, что особым спросом российское высшее образование пользуется среди людей из Азии, Африки и с Ближнего Востока. Объясняется востребованность отечественных вузов высоким качеством при не очень дорогой стоимости обучения.
В ближайшее время Кубанский государственный технологический университет отметит свой 105-летний юбилей. О перспективах вуза рассказал исполняющий обязанности ректора старейшего высшего учебного заведения Краснодарского края, доктор технических наук Игорь Лагерев.