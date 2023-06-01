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Сегодня основная часть выйдет, а остальные — до 5 числа — Пригожин опубликовал видео с выводом бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Армия
Сегодня основная часть выйдет, а остальные — до 5 числа — Пригожин опубликовал видео с выводом бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска

ЧВК «Вагнер» постепенно завершает вывод своих подразделений из Артемовска в тыловые районы. Как рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин, основная часть бойцов практически покинула город.

Выход «музыкантов» из этого населенного пункта начался 25 мая. 1 июня пресс-служба Пригожина в своем Telegram-канале опубликовала видеоролик, на котором глава ЧВК «Вагнер» пообщался с бойцами «оркестра», направляющимися в тыловые лагеря. Из их диалога стало ясно, что основная часть показанного на видео подразделения выйдет сегодня, а все остальные бойцы покинут город до 5 июня.

«Теперь здесь размещаемся, на Бахмуте нас быть уже не должно. Поэтому будем здесь дальше доготавливаться, отдыхать и все остальное. Ну, ладно, все, давайте тогда. Добро пожаловать, да? В тыловую зону», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее Евгений Пригожин побывал в тыловых лагерях, куда из Артемовска постепенно прибывают бойцы ЧВК «Вагнер». По словам создателя «оркестра», в этих районах спокойно и безопасно.
Пригожин ЧВК Вагнер Артемовск
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