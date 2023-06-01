Сегодня основная часть выйдет, а остальные — до 5 числа — Пригожин опубликовал видео с выводом бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Выход «музыкантов» из этого населенного пункта начался 25 мая. 1 июня пресс-служба Пригожина в своем Telegram-канале опубликовала видеоролик, на котором глава ЧВК «Вагнер» пообщался с бойцами «оркестра», направляющимися в тыловые лагеря. Из их диалога стало ясно, что основная часть показанного на видео подразделения выйдет сегодня, а все остальные бойцы покинут город до 5 июня.