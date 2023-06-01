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Медики сообщили о стабилизации состояния режиссера Глеба Панфилова и отключении его от ИВЛ

Общество
Медики сообщили о стабилизации состояния режиссера Глеба Панфилова и отключении его от ИВЛ

Состояние госпитализированного с инсультом режиссера Глеба Панфилова стабилизировалось. Медики сняли народного артиста РСФСР с аппарата ИВЛ.

На данный момент состояние Панфилова оценивается медицинскими работниками как стабильное, сообщает источник «Известий». Об этом издание пишет в своем Telegram-канале.

Жизненные показатели режиссера продемонстрировали небольшое улучшение. При этом о полном выздоровлении говорить пока рано, отмечают врачи. Панфилову потребуется длительная реабилитация.

В середине прошлого месяца появились неподтвержденные сообщения об ухудшении состояния народного артиста РСФСР. Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер опроверг эти слухи.
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