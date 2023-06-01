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Тело пропавшего жителя Новосибирской области обнаружили в водоеме

Происшествия
Тело пропавшего жителя Новосибирской области обнаружили в водоеме

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области проводят проверку в связи с гибелью жителя Барабинского района.

Поиски пропавшего 59-летнего местного жителя велись после заявления его матери. Полиция прибегла к помощи сотрудников региональной Аварийно-спасательной службы. В итоге водолазы Куйбышевского поисково-спасательного отряда обнаружили тело в воде и передали его полиции, сообщает Сибкрай.ru.

При первичном осмотре на теле утонувшего никаких следов насильственных действий обнаружено не было. Точную причину смерти определят судмедэксперты. Проводится доследственная проверка.
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