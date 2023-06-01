Тело пропавшего жителя Новосибирской области обнаружили в водоеме

Поиски пропавшего 59-летнего местного жителя велись после заявления его матери. Полиция прибегла к помощи сотрудников региональной Аварийно-спасательной службы. В итоге водолазы Куйбышевского поисково-спасательного отряда обнаружили тело в воде и передали его полиции, сообщает Сибкрай.ru.