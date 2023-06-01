Генсек НАТО Столтенберг скоро посетит Анкару для обсуждения вступления Стокгольма в Альянс

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в скором времени посетит Анкару с целью обсуждения вступления Стокгольма в НАТО.
Об этом он сказал в ходе своего выступления на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств государств Альянса в Норвегии. Точная дата визита в настоящий момент неизвестна, уточнил Столтенберг.
«Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс», — указал он.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс подготовил секретный план на случай противостояния с Москвой. Информацией поделился автор издания Responsible Statecraft Йан Дэвис.