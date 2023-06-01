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Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные выплаты для семей в честь Международного дня защиты детей

Общество
Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные выплаты для семей в честь Международного дня защиты детей

Законопроект о дополнительных выплатах для детей в размере 20% от прожиточного минимума готовят внести на рассмотрение в Государственную думу. С таким предложением выступили представители фракции ЛДПР.

Каждый год 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В связи с этим проводятся различные мероприятия и благотворительные акции для них. По словам депутатов Госдумы, дополнительные выплаты позволят родителям принести больше подарков и радости своим чадам.

Инициатива предусматривает финансовую помощь в размере 20% от прожиточного минимума. В случае внесения законопроекта, деньги будут выделяться из федерального бюджета уже с 2024 года. Отмечается, что средства предоставят гражданам России в возрасте до 16 лет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести закон об общественно-полезном труде детей в школах. По его словам, уважение и любовь к труду нужно прививать с детства.
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