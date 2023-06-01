Душевнобольной мужчина изнасиловал 21-летнюю сотрудницу косметического магазина на улице Комсомола в Петербурге

Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 21-летней девушки. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 12 мая на улице Комсомола. Мужчина, находясь на остановке общественного транспорта, изнасиловал сотрудницу косметического магазина. Пострадавшая подала заявление в полицию, после чего Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого 31 мая. Им оказался Александр К. 1978 года рождения, ранее проходивший психиатрическое лечение в стационаре общего типа. В настоящее время насильник помещен в изолятор временного содержания.
Ранее неизвестный совершил насильственные действия в отношении 54-летней женщины в Выборгском районе Ленинградской области. Подозреваемого разыскивают правоохранители.