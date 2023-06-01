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Ученые уральского федерального университета разработали метод получения удобрений из отходов животноводства

Общество
Ученые уральского федерального университета разработали метод получения удобрений из отходов животноводства

Группа ученых Уральского федерального университета разработала эффективный способ получения удобрений на основе отходов животноводства и птицеводства, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«Наша технология включает обеззараживание биологических отходов и получение органоминерального комплексного удобрения», – заявил технический эксперт проекта Константин Лукьяшин.

Масштабные исследования нового типа удобрений проводят ученые УрФУ. Сравнительные испытания на всходах овса и амаранта дали хорошие результаты.

Причем удобрения, особенно натуральные, всегда в цене. Так, российская компания «Уралхим-Уралкалий Груп» поставила в Кению 34 тонны химудобрений в рамках гуманитарной акции.
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