Ученые уральского федерального университета разработали метод получения удобрений из отходов животноводства

Группа ученых Уральского федерального университета разработала эффективный способ получения удобрений на основе отходов животноводства и птицеводства, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
«Наша технология включает обеззараживание биологических отходов и получение органоминерального комплексного удобрения», – заявил технический эксперт проекта Константин Лукьяшин.
Масштабные исследования нового типа удобрений проводят ученые УрФУ. Сравнительные испытания на всходах овса и амаранта дали хорошие результаты.
Причем удобрения, особенно натуральные, всегда в цене. Так, российская компания «Уралхим-Уралкалий Груп» поставила в Кению 34 тонны химудобрений в рамках гуманитарной акции.