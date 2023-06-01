ВС РФ уничтожили украинские самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30 в Херсонской области

Российские войска ликвидировали две единицы техники Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Новоалександровка и Тягинка в Херсонской области. В результате атаки были уничтожены пять бойцов ВСУ.
В Новоалександровке точным ударом была разрушена 122-мм гаубица Д-30 с полным боевым комплектом. Во втором селе ВС РФ была подорвана самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» с экипажем из пяти человек. Также известно, что ранены еще два военнослужащих.
Ранее в Киеве, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Следует отметить, что это была вторая тревога за ночь.