ВС РФ уничтожили украинские самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30 в Херсонской области

В Новоалександровке точным ударом была разрушена 122-мм гаубица Д-30 с полным боевым комплектом. Во втором селе ВС РФ была подорвана самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» с экипажем из пяти человек. Также известно, что ранены еще два военнослужащих.