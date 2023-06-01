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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о проникновении ВСУ в регион

Происшествия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о проникновении ВСУ в регион

Боевики Вооруженных сил Украины не зашли на территорию Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков опроверг сообщения об их проникновении.

Глава области в своем личном Telegram-канале указал, что на месте происшествия работают Вооруженные силы РФ, сотрудники пограничной службы, ФСБ и Росгвардии. Шебекинский городской округ попал под массированный удар.

При обстреле Шебекино пострадали восемь человек. Атака ВСУ не привела к жертвам среди местных жителей. Пострадавшим оказывают медпомощь.
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