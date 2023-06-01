Атакованные дронами дома в Москве полностью восстановлены

Поврежденные во время атаки дронов дома в Москве полностью восстановлены. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
В результате атаки ударных беспилотников ВСУ в Москве пострадали несколько домов. Все поврежденные объекты в подъездах и квартирах были заменены, а остекление восстановлено. По словам Собянина, жители вернулись к привычной жизни.
Эксперт в области БПЛА Никита Ланшаков накануне высказал мнение, что атака по территории российской столицы при помощи беспилотников была необходима ВСУ для реализации определенного плана. По его словам, киевский режим стремился продемонстрировать «информационную победу».