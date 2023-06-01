Группа наркоторговцев предстанет перед судом за сбыт запрещенных веществ в Петербурге и Калининградской области

Главное следственное управление (ГСУ) Санкт-Петербурга завершило расследование уголовного дела в отношении шестерых участников группы наркоторговцев, указал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по СПб и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Подсудимые обвиняются в организации наркобизнеса по схеме так называемых тайников-«закладок». Запрещенные вещества продавались не только в Петербурге, но и Калининградской области. Сообщается, что ежемесячный доход преступников превышал один миллион рублей.
В июле прошлого года сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков провели масштабную операцию по задержанию всех участников группы: двоих организаторов, 31 и 35 лет, 33-летнюю бухгалтера и администратора интернет-магазина наркотиков, а также двоих фасовщиков-«закладчиков», 29 и 32 лет.
Полицейские изъяли 5 кг различных наркотических средств и психотропных веществ. В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело по части четвертой и пятой статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ организованной группой в крупном размере и в особо крупном размере соответственно»). Каждый фигурант заключен под стражу.
Прежде петербургские таможенники изъяли партии контрафактных сигарет на сумму свыше 48 миллионов рублей. Товары были с пометками Швейцарии, Болгарии, Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Сербия и Республики Беларусь.