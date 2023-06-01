Группа наркоторговцев предстанет перед судом за сбыт запрещенных веществ в Петербурге и Калининградской области

В июле прошлого года сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков провели масштабную операцию по задержанию всех участников группы: двоих организаторов, 31 и 35 лет, 33-летнюю бухгалтера и администратора интернет-магазина наркотиков, а также двоих фасовщиков-«закладчиков», 29 и 32 лет.