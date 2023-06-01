Житель Мордовии пострадал в ДТП с участием дерева

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии рассказали о последствиях столкновения легковушки с деревом в Рузаевке.
По данным ведомства, автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 44-летний мужчина, ночью на улице Калинина в Рузаевке около автобусной остановки вылетел с дороги. Свалившись в кювет, машина врезалась в дерево, сообщают «Известия Мордовии».
В результате удара водитель получил повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в Рузаевскую ЦРБ. Известно, что он в текущем году уже шесть раз штрафовался за превышение скорости.