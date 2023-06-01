Журналист упомянул, что президент РФ Владимир Путин предупреждал Украину, что «не надо впускать» НАТО на свои территории, потому что это может привести к проблемам. Он считает, что таким образом российский лидер защищает национальную безопасность и государство. Гейнс отметил, что Соединенным Штатам следует сосредоточится на своих проблемах.