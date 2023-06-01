Соединенным Штатам не следовало вмешиваться в украинский конфликт, сообщил в интервью Youtube-каналу Valuetainment американский обозреватель и блогер Майрон Гейнс.
«Люди не осознают, что Украина была частью СССР. Так как люди не понимают этого, я приведу пример для американцев, чтобы им стало яснее, так как многие из них не понимают геополитику в такой же мере», — прокомментировал обозреватель.
Гейнс сравнил конфликт на Украине с теоретическим вторжением Китая на территории Мексики. Он считает, что США сразу бы выгнали китайцев оттуда.
Журналист упомянул, что президент РФ Владимир Путин предупреждал Украину, что «не надо впускать» НАТО на свои территории, потому что это может привести к проблемам. Он считает, что таким образом российский лидер защищает национальную безопасность и государство. Гейнс отметил, что Соединенным Штатам следует сосредоточится на своих проблемах.
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