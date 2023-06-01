Полицейские задержали в Подмосковье гаражных воров

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в феврале 2023 года злоумышленники, один из которых был ранее судим за кражу, влезли в гаражные боксы на Овражной улице в Ступино. Воры спилили замки болгаркой и вынесли из помещений электроинструмент, разные автозапчасти, удочки и быттехнику. Всю добычу преступники спрятали у себя в гараже, находящемся в том же районе, затем часть похищенного продали.