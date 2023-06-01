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Количество раненых при обстреле Шебекино Белгородской области возросло до восьми

Происшествия
Количество раненых при обстреле Шебекино Белгородской области возросло до восьми

Вооруженные силы Украины в ночь на 1 июня обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Количество раненых при ударе увеличилось до восьми.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале указал на последствия массированной атаки. В результате нее никто не пострадал, однако получили ранения восемь местных жителей.

По словам главы области, в такой обстановке есть угроза жизни населения. В связи с этим власти региона приступили к вывозу людей из опасных районов.

Ранее Гладков сообщил о пяти раненых при обстреле Шебекино. Врачи оказывают им необходимую помощь.
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