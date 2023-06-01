Житель Амурской области ответит в суде за хранение боеприпасов

Прокуратура космодрома Восточный рассказала о правонарушении жителя Циолковского.
По данным ведомства, мужчина, владевший охотничьим оружием, совершил административное правонарушение, после чего по решению суда подвергся административному аресту. При этом он лишился права владеть охотничьим ружьем, сообщает AmurInfo.
Между тем около сотни патронов и порох по-прежнему оставил при себе, хотя уверял полицию в обратном. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили эти боеприпасы. Материалы уголовного дела уже направлены в суд.