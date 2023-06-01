IMDb изменили свою систему оценки из-за низких рейтингов «Русалочки» с темнокожей актрисой в главной роли

IMDb изменила свою систему оценивания фильмов из-за «расистских» оценок недавно вышедшей кинокартины «Русалочка» студии «Disney». В интернет-базе данных сообщили, что «не все голоса имеют одинаковый вес» при подсчете рейтинга картины.
«Наш механизм оценки обнаружил необычную активность при голосовании за это название. Чтобы сохранить надежность нашей рейтинговой системы, был применен альтернативный расчет веса», — сообщается в примечаниях к фильму.
Теперь при голосовании на сайте IMDb может производиться альтернативный расчет при обнаружении «подозрительной активности». Они планируют дальше «совершенствовать» систему оценивания кинокартин, чтобы она оставалась «эффективной».
Ранее критики выпустили первые обзоры на фильм «Русалочка». Многие зрители посчитали картину невыразительной на фоне оригинальной ленты 1989 года.