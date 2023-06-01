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Global Times: Европа должна смело давать отпор экономическому принуждению США

Политика
Global Times: Европа должна смело давать отпор экономическому принуждению США

В результате украинского конфликта страны Европы понесли огромные потери в плане прагматического сотрудничества и геополитики. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

По мнению издания, Евросоюз должен придерживаться выгодной для себя политики, а также давать отпор США, которые злоупотребляют экономической гегемонией.

«Однако они (европейские политики — ред.) ведут себя странно, закрывая глаза на злоупотребления финансово-экономической гегемонии Соединенных Штатов, как и на безрассудные протекционистские меры Вашингтона», — говорится опубликованном материале китайского издания.

Европейские политики не могут увидеть, что ЕС находится «в руках» у американцев. По мнению обозревателей газеты, данная позиция Брюсселя является рискованной.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна зависеть в военных вопросах от США.
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