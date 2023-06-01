Глава Wildberries Татьяна Бакальчук призвала власти бороться с мошенничеством в интернете

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук призвала власти страны бороться с интернет-мошенничеством. Во время форума «Неделя российского ретейла» она обратилась к журналистам с заявлением, что в настоящее время деятельность аферистов в сети расцветает из-за отсутствия контроля.
«Огромное количество нынешних проблем происходит и мошенничество в интернете расцветает как раз из-за того, что оно не регулируется», — пояснила глава маркетплейса.
Бакальчук сообщила, что компания планирует запустить курсы для обучения предпринимателей. Поставщикам Wildberries расскажут о способах продвижения своей продукции, правилах создания карточек с описанием товара и мифах о торговле в интернете.
Ранее Бакальчук предложила отложить внедрение госрегулирования маркетплейсов в России.