Глава Wildberries Татьяна Бакальчук призвала власти бороться с мошенничеством в интернете

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук призвала власти страны бороться с интернет-мошенничеством. Во время форума «Неделя российского ретейла» она обратилась к журналистам с заявлением, что в настоящее время деятельность аферистов в сети расцветает из-за отсутствия контроля.