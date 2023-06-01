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Жена певца Антона Макарского назвала свою беременность в 42 года «чудом»

Шоу-бизнес
Жена певца Антона Макарского назвала свою беременность в 42 года «чудом»

Супруга актера и певца Антона Макарского Виктория рассказала о пути к рождению сына Ивана. По словам артистки, это событие можно назвать не иначе как «чудо». На момент беременности женщине было уже 42 года.

В социальных сетях Виктория вспомнила, что за год до рождения второго ребенка оказалась в православном храме в Иерусалиме, куда не каждый мог попасть. Но ей удалось.

Там ей рассказали, что вскоре родиться мальчик. Это случилось 25 мая 2014 года. И через год, 31 мая 2015 года у пары рождается сын Иван.

Ранее стало известно, что актер Аль Пачино готовится стать отцом на 84 году жизни.
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