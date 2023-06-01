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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести закон об общественно-полезном труде детей в школах

Общество
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести закон об общественно-полезном труде детей в школах

Председатель Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин предложил создать закон об участии школьников в общественно-полезном труде в своих учебных заведениях. Свою идею он опубликовал для голосования в Telegram-канале.

«Важно, чтобы наши дети не были потребителями. Уважение и любовь к труду необходимо прививать со школы. Помочь учителю, убраться в классе — сегодня это запрещено», — написал политик.

Преобладающее большинство проголосовавших в опросе государственного деятеля в течение первых 15 минут согласились с необходимостью подобного закона. Поддержали 85% граждан. 13% выступили против и 2% предпочли воздержаться.

Ранее пятерым школьникам из города Кохма в Ивановской области вручили грамоты регионального управления МЧС. Ребята помогли огнеборцам потушить ландшафтный пожар.
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