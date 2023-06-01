Bloomberg: за год состояние богатейших россиян увеличилось на 18 миллиардов долларов

С начала 2023 года состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на 18 миллиарда долларов. Данные опубликовало агентство Bloomberg Billionaires Index.
По данным агентства, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал в этом году 5,87 миллиарда долларов. Он повысил свое состояние до 21,2 миллиарда долларов. Имущество главы «Новатэка» Леонида Михельсона увеличилось до 27 миллиардов долларов. Эти данные основаны на анализе инсайдерских операций, дивидендов, рыночной конъюнктуры и налогов.
В данный момент состояние бывшего вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна составляет 8,1 миллиарда долларов, с начала нынешнего года он заработал 2,24 миллиарда долларов. В то же время имущество бывшего бенефициара «Еврохима» Андрея Мельниченко снизилось до 11,6 миллиарда долларов.
Bloomberg публикует данные о состоянии 500 богатейших людей мира с марта 2012 года.
Ранее сообщалось, что Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире.