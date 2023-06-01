Bloomberg: за год состояние богатейших россиян увеличилось на 18 миллиардов долларов

По данным агентства, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал в этом году 5,87 миллиарда долларов. Он повысил свое состояние до 21,2 миллиарда долларов. Имущество главы «Новатэка» Леонида Михельсона увеличилось до 27 миллиардов долларов. Эти данные основаны на анализе инсайдерских операций, дивидендов, рыночной конъюнктуры и налогов.