Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол РФ в Анкаре: Турция отказалась от идеи селить россиян и украинцев в разные отели

Общество
Посол РФ в Анкаре: Турция отказалась от идеи селить россиян и украинцев в разные отели

Посол России в Турции Алексей Ерхов объяснил такое решение незначительным количеством конфликтов между туристами за минувший сезон.

Дипломат отметил, что в социальных сетях часто всплывают упоминания о конфликтных ситуациях между российскими и украинскими туристами в различных странах.

«Перед началом нынешнего сезона турецким бизнесом взвешивалась целесообразность ввести некую «сегрегацию» по отелям, но такую опцию было решено не вводить в практику», — прокомментировал глава российского диппредставительства ТАСС.

Ранее сообщалось, что россияне получат возможность ездить в Европу через Грузию.
туристы россия Украина турция конфликт
Военкоры ФАН