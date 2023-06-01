Посол РФ в Анкаре: Турция отказалась от идеи селить россиян и украинцев в разные отели

Посол России в Турции Алексей Ерхов объяснил такое решение незначительным количеством конфликтов между туристами за минувший сезон.
Дипломат отметил, что в социальных сетях часто всплывают упоминания о конфликтных ситуациях между российскими и украинскими туристами в различных странах.
«Перед началом нынешнего сезона турецким бизнесом взвешивалась целесообразность ввести некую «сегрегацию» по отелям, но такую опцию было решено не вводить в практику», — прокомментировал глава российского диппредставительства ТАСС.
Ранее сообщалось, что россияне получат возможность ездить в Европу через Грузию.