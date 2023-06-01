В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога

Украинская столица с областью и еще целый ряд регионов страны охвачены воздушной тревогой. Об этом сообщает официальная карта от министерства цифровой трансформации.
Помимо столицы системы оповещения работают в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Дополнительной информации в настоящий момент нет.
Это уже не первая тревога за ночь. Ранее в столице Украины уже звучали сирены и прозвучало несколько взрывов, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.