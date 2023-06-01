Губернатор Гладков: пять человек пострадало в результате непрерывного обстрела Шебекино со стороны ВСУ

Шебекино в Белгородской области находится под непрекращающимся обстрелом. За ночь ВСУ дважды обстреляли город из РСЗО. Есть пятеро пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Две женщины получили осколочные ранения рук и ног. Сотрудник полиции получил открытый перелом плечевой кости. Ранения получил и охранник моста. Одна из раненых женщин получила медицинскую помощь на месте и дальше будет проходить лечение амбулаторно. Трое пострадавших находятся на реабилитации в больнице. Еще одного человека в настоящее время госпитализируют без сознания с множественными ранениями.
«По разрушениям: есть прямое попадание в частный жилой дом, в результате он загорелся. Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами», — сообщил губернатор.
Глава региона предупредил, что в сети распространяются фейки о пунктах сбора граждан для эвакуации из Шебекинского округа. Гладков подчеркнул, что эта информация является ложью, так как массовые сборы в настоящее время небезопасны и невозможны. Губернатор сообщил, что жители Шебекино, покидающие город, могут быть размещены во временных пунктах, в частности, в «Белгород Арене».
Ранее Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом.