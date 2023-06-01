Губернатор Гладков: пять человек пострадало в результате непрерывного обстрела Шебекино со стороны ВСУ

Глава региона предупредил, что в сети распространяются фейки о пунктах сбора граждан для эвакуации из Шебекинского округа. Гладков подчеркнул, что эта информация является ложью, так как массовые сборы в настоящее время небезопасны и невозможны. Губернатор сообщил, что жители Шебекино, покидающие город, могут быть размещены во временных пунктах, в частности, в «Белгород Арене».