Юрист Южалин: работодатель не вправе переносить запланированный отпуск

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что компания не имеет права отказывать в запланированном отпуске.
«Компания не имеет права отказать в отпуске, поскольку график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя по статье 123 Трудового кодекса», — сообщил юрист РИА Новости.
Южалин добавил что, работодатель может попросить сотрудника перенести отпуск на другой период. В случае, если работник против переноса отпуска, он должен быть предоставлен.
Иногда бывает обратные ситуации, когда сотрудник просит руководство перенести отпуск на удобное для него период. В этом случае все зависит от компании, отметил юрист.
Работникам, имеющим право использовать отпуск в удобное время, компания не вправе отказать, даже если в графике указан иной период, заключил специалист.
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