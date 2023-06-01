В Хабаровском крае подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенном здании

В сообщении говориться, что пятеро несовершеннолетних находились 31 мая на заброшенном здании в селе Некрасовка. Один из них прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами здания, что привело к обрушению постройки. Подростка придавило бетонной плитой.