В Хабаровском крае подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенном здании

Подросток погиб в заброшенном строении под упавшей на него плитой в селе Некрасовка в Хабаровском крае. Об этом сообщила прокуратура региона.
В сообщении говориться, что пятеро несовершеннолетних находились 31 мая на заброшенном здании в селе Некрасовка. Один из них прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами здания, что привело к обрушению постройки. Подростка придавило бетонной плитой.
15-летний мальчик скончался на месте от полученных травм.
Ранее в Хабаровске задержали мужчину, забравшего крупную партию наркотиков из постамата.