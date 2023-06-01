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В Хабаровском крае подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенном здании

Происшествия
В Хабаровском крае подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенном здании

Подросток погиб в заброшенном строении под упавшей на него плитой в селе Некрасовка в Хабаровском крае. Об этом сообщила прокуратура региона.

В сообщении говориться, что пятеро несовершеннолетних находились 31 мая на заброшенном здании в селе Некрасовка. Один из них прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами здания, что привело к обрушению постройки. Подростка придавило бетонной плитой.

15-летний мальчик скончался на месте от полученных травм.

Ранее в Хабаровске задержали мужчину, забравшего крупную партию наркотиков из постамата.
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