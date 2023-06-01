Популярность внутреннего туризма в РФ увеличилась на треть

Россияне в этом году совершила на 31% больше бронирований на лето, чем в прошлом году. Средняя стоимость на суточное проживание выросла на 12% и составила 4600 рублей. При этом, как сообщают эксперты, 21% российских туристов предпочитают останавливаться в апартаментах, 18% в трехзвездочных отелях, гостевые дома выбирают 17%путешественников.