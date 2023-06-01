Популярность внутреннего туризма в РФ увеличилась на треть

Эксперты фиксируют рост внутреннего туризма в России относительно прошлого года. Выросла и средняя цена и общее количество заявок на бронирование номеров. Соответствующие исследования провели специалисты сервиса по бронированию отелей Ostrovok.ru.
Россияне в этом году совершила на 31% больше бронирований на лето, чем в прошлом году. Средняя стоимость на суточное проживание выросла на 12% и составила 4600 рублей. При этом, как сообщают эксперты, 21% российских туристов предпочитают останавливаться в апартаментах, 18% в трехзвездочных отелях, гостевые дома выбирают 17%путешественников.
Туристы предпочитают задерживаться на более долгий срок в Краснодарском крае и Крыму — на семь ночей в среднем. В Воронежской области и Республике Калмыкия туристы остаются на сутки.
Ранее эксперты рассказали о шести самых необычных предложениях летнего отдыха в России.