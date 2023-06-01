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Российская РСЗО «Смерч» поразила позиции ВСУ на Запорожском направлении

Армия
Российская РСЗО «Смерч» поразила позиции ВСУ на Запорожском направлении

Реактивная система залпового огня ВС РФ «Смерч» поразила пункт управления ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал руководитель пресс-службы группировки «Восток» Олег Чехов.

«Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом», — сообщил он РИА Новости.

Также военные нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Привольного и Степового с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». На этом же направлении российскими мотострелками уничтожена разведгруппа ВСУ.

Ранее сообщалось о перспективной разработке новой российской РСЗО «Сарма» с «умными» боеприпасами.
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