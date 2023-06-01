Российская РСЗО «Смерч» поразила позиции ВСУ на Запорожском направлении

Реактивная система залпового огня ВС РФ «Смерч» поразила пункт управления ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал руководитель пресс-службы группировки «Восток» Олег Чехов.
«Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом», — сообщил он РИА Новости.
Также военные нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Привольного и Степового с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». На этом же направлении российскими мотострелками уничтожена разведгруппа ВСУ.
Ранее сообщалось о перспективной разработке новой российской РСЗО «Сарма» с «умными» боеприпасами.