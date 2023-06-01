«Самая большая пиявка в мире»: в Сети «по достоинству» оценили благодарность Зеленского за новый пакет помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети выложил пост с благодарностью Соединенным Штатам за новый пакет помощи в размере 300 миллионов долларов. Однако пользователи усомнились, что деньги не будут растрачены коррупционерами.
«Мы благодарны США за новый пакет оборонной поддержки в размере 300 миллионов долларов. Это очень важная и своевременная помощь для защиты украинского неба», — прокомментировал украинский лидер.
Пользователи Интернета считают, что оказанная помощь будет растрачена и уйдет в карманы чиновников.
Один из комментаторов предполагает, что деньги уйдут на шоппинг жены президента. Другой считает главу Украины «самой большой пиявкой в мире».
Некоторые остались недовольны заявлением Зеленского о дружеских отношения США и Украины.
Комментатор от лица всех американцев заявил, что они не поддерживают Киев. Другой написал, что большинство американцев ненавидят украинского лидера. Один из пользователей уверен, что финансирование уходит на разжигание войны.
Ранее в Сети раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о России и истребителях F-16.