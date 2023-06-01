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Педиатр предупредил о вреде растительного молока для грудных детей

Общество
Педиатр предупредил о вреде растительного молока для грудных детей

Необоснованный перевод ребенка на альтернативное молоко может нанести серьезный вред его здоровью, заявил педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.

Главный педиатр Москвы в беседе с РИА Новости отметил, что некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного коровьего или козьего, поэтому способны нарушать пищеварение.

Также педиатр настоятельно не рекомендовал давать растительное молоко детям до трех лет. В более старшем возрасте также не стоит полностью исключать продукты и напитки на основе коровьего или козьего молока.

Ранее ученые выяснили, что виноград способен улучшить состояние кишечника.
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