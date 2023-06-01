Педиатр предупредил о вреде растительного молока для грудных детей

Необоснованный перевод ребенка на альтернативное молоко может нанести серьезный вред его здоровью, заявил педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.
Главный педиатр Москвы в беседе с РИА Новости отметил, что некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного коровьего или козьего, поэтому способны нарушать пищеварение.
Также педиатр настоятельно не рекомендовал давать растительное молоко детям до трех лет. В более старшем возрасте также не стоит полностью исключать продукты и напитки на основе коровьего или козьего молока.
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