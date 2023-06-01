Российским льготникам могут вдвое понизить плату за ЖКУ

Граждане РФ, имеющие те или иные льготы, смогут получить «скидку» на оплату услуг ЖКУ в размере 30-50%. Об этом «Известям» сообщили в Минстрое РФ.
«С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости», — рассказали в ведомстве.
При этом размер скидки будет зависеть от льготной категории. Компенсация денежных затрат будет направляться на счет поставщика услуг. Согласно заявлению министерства, система заработает не ранее 2224 года.
Ранее сообщалось, что Кабмин РФ намерен направить не менее 90% бюджета модернизации ЖКХ на замену труб.