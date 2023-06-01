Пользователи Сети раскритиковали ВСУ за странное видео в стиле фильма «Безумный Макс»

Пользователи Сети высмеяли видеоролик, опубликованный Министерством обороны Украины, где они попытались вымолить у Австралии больше вооружения.
При помощи странного видео, стилизованного под фильм «Безумный Макс», украинская сторона попыталась призвать Австралию присоединиться к «танковой коалиции».
Пользователи социальной сети раскритиковали видеоролик и призыв к помощи ВСУ вооружением.
«Тупое видео. Украина движется к обществу из сценария «Безумного Макса»?» — написал пользователь соцсети.
Другой комментатор убежден, что Австралия не должна поддерживать киевский режим и следовать политике стран Запада. Также один из пользователей считает, что им самим необходимы вооружения, поскольку их собственный оборонный бюджет ограничен.
Ранее в Сети осудили Владимира Зеленского за намерение сотрудничать с Турцией.