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Пользователи Сети раскритиковали ВСУ за странное видео в стиле фильма «Безумный Макс»

Общество
Пользователи Сети раскритиковали ВСУ за странное видео в стиле фильма «Безумный Макс»

Пользователи Сети высмеяли видеоролик, опубликованный Министерством обороны Украины, где они попытались вымолить у Австралии больше вооружения.

При помощи странного видео, стилизованного под фильм «Безумный Макс», украинская сторона попыталась призвать Австралию присоединиться к «танковой коалиции».

Пользователи социальной сети раскритиковали видеоролик и призыв к помощи ВСУ вооружением.

«Тупое видео. Украина движется к обществу из сценария «Безумного Макса»?» — написал пользователь соцсети.

Другой комментатор убежден, что Австралия не должна поддерживать киевский режим и следовать политике стран Запада. Также один из пользователей считает, что им самим необходимы вооружения, поскольку их собственный оборонный бюджет ограничен.

Ранее в Сети осудили Владимира Зеленского за намерение сотрудничать с Турцией.
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