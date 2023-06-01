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Невролог Царева рассказала, что обморок может быть признаком смертельно опасной болезни

Общество
Невролог Царева рассказала, что обморок может быть признаком смертельно опасной болезни

Неожиданный обморок может говорить об опасном заболевании, предупредила в интервью радио Sputnik врач-невролог Елена Царева.

Кратковременные потери сознания или головокружения могут быть вызваны нарушением кровообращения, отметила специалист. Подобные симптомы могут говорить об инсульте.

«Нарушение ритма сердца – одна из частых причин обморочных состояний. Например, при сильной тахикардии сердце не обеспечивает головной мозг кровью в должной степени. Вторая причина обмороков – это скачки давления», – пояснила Елена Царева.

Эксперт рассказала, как действовать во время обморока. Если кто-то упал в обморок в вашем присутствии, нужно в первую очередь обеспечить безопасность этому человеку, чтобы избежать западения языка. В идеале – положить человека на бок.

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