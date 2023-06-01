Невролог Царева рассказала, что обморок может быть признаком смертельно опасной болезни

Неожиданный обморок может говорить об опасном заболевании, предупредила в интервью радио Sputnik врач-невролог Елена Царева.
Кратковременные потери сознания или головокружения могут быть вызваны нарушением кровообращения, отметила специалист. Подобные симптомы могут говорить об инсульте.
«Нарушение ритма сердца – одна из частых причин обморочных состояний. Например, при сильной тахикардии сердце не обеспечивает головной мозг кровью в должной степени. Вторая причина обмороков – это скачки давления», – пояснила Елена Царева.
Эксперт рассказала, как действовать во время обморока. Если кто-то упал в обморок в вашем присутствии, нужно в первую очередь обеспечить безопасность этому человеку, чтобы избежать западения языка. В идеале – положить человека на бок.
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