«Самообман и надменность»: экс-советник Пентагона Макгрегор описал действия Вашингтона в отношении России

Вашингтон недооценивает Россию, воспринимая ее застрявшей 1994-1995 годах, и в то же время переоценивает себя, считая, что имеет такой же военный потенциал, как в начале девяностых, сообщает бывший советник главы оборонного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.