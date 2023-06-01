Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире

Миллиардер Илон Маск обошел в рейтинге богатейших людей планеты владельца Louis Vuitton Бернара Арно. Об этом сообщает The Bloomberg Billionaires Index.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск находится на первой строчке богатейших людей мира согласно данным Bloomberg. Его состояние оценивается в 192 миллиарда долларов.
Глава группы LVMH Бернар Арно, ближайший соперник предпринимателя, опустился на вторую позицию в рейтинге со 187 миллиардами долларов.
Ранее сообщалось, что гендиректор SpaceX Илон Маск и владелец Amazon Джефф Безос оказались богаче минфина США.