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Актриса Ким Кэтролл возвращается к роли Саманты Джонс в продолжении «Секса в большом городе»

Шоу-бизнес
Актриса Ким Кэтролл возвращается к роли Саманты Джонс в продолжении «Секса в большом городе»

Актриса Ким Кэтролл возвращается к своей роли Саманты Джонс во втором сезоне продолжения сериала «Секс в большом городе». Каст актеров предстанет на экране полным составом. Об этом сообщает TMZ.

Ким снялась в одной сцене для предстоящего сериала, вернувшись к франшизе после многолетней вражды с актрисой Сарой Джессикой Паркер.

Последний раз Кэтролл играла Саманту в фильме 2010 года «Секс в большом городе 2».

Ранее стало известно, что актриса Синтия Никсон, известная по роли в сериале «Секс в большом городе», поддержала забастовку сценаристов в США.
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