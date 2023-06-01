Актриса Ким Кэтролл возвращается к роли Саманты Джонс в продолжении «Секса в большом городе»

Актриса Ким Кэтролл возвращается к своей роли Саманты Джонс во втором сезоне продолжения сериала «Секс в большом городе». Каст актеров предстанет на экране полным составом. Об этом сообщает TMZ.
Ким снялась в одной сцене для предстоящего сериала, вернувшись к франшизе после многолетней вражды с актрисой Сарой Джессикой Паркер.
Последний раз Кэтролл играла Саманту в фильме 2010 года «Секс в большом городе 2».
Ранее стало известно, что актриса Синтия Никсон, известная по роли в сериале «Секс в большом городе», поддержала забастовку сценаристов в США.