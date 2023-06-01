В России разрабатывается новая РСЗО «Сарма» с «умными» боеприпасами

В России разрабатывается новая 300-миллиметровая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая стреляет управляемыми боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, «Сарма» станет продолжением проекта РСЗО «Кама». Машина будет оснащена управляемыми высокоточными боеприпасами, а также иметь повышенную защищенность и мобильность.
В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяют управляемые высокоточные боеприпасы в РСЗО «Торнадо-С». Машина также имеет калибр 300 миллиметров.
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