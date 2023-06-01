На Украине выразили недовольство скоростью поставок канадского вооружения и объявили себя «щитом Европы»

Украинские чиновники в частном порядке выразили недовольство из-за темпов поставки канадского вооружения. Они выступили за получение доступа к оборонному комплексу Канады. Об этом сообщает телеканал CBC.
Репортер Мюррей Брюстер рассказал о видеообращении министра обороны Украины Алексея Резникова, который выступил с просьбой о «долгосрочной поддержке» Киева. Чиновник отметил, что передал список канадских продуктов и технологий, которые ему требуются.
«Украина, по его словам, хочет работать в партнерстве с Канадой и ее оборонными подрядчиками, чтобы убедиться, что оборудование доступно нам, когда нам это нужно, и в тех количествах, которые нам требуются», — передает телеканал слова главы украинского оборонного ведомства.
При этом обозреватель по вопросам обороны и безопасности приводит заявление Резникова, который назвал Украину «щитом» для европейских стран вместо Североатлантического альянса. По мнению министра, именно Киев сдерживает Россию от «агрессии в сторону Европы».
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал соучастниками преступлений ВСУ страны Запада, спонсирующие Киев вооружением.