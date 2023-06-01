Телеведущая Виктория Боня рассказала об иммиграции в Европу

После очередного посещения России, Виктория Боня, проживающая в Европе, поделилась личной историей с подписчиками в социальных сетях. Она вспоминала обстоятельства ее эмиграции и призналась, что пришлось пожертвовать всем ради бывшего мужа Смерфита.
По словам Виктории, в Монако ее не ждала шикарная жизнь в комфорте. Она с трудом освоилась за границей, научилась зарабатывать, а после расставания со Смерфитом стала полностью обеспечивать себя и ребенка.
«Если подумать, то именно Анжелина привела мою жизнь на юг Франции. Я была такая смелая, что решилась на такой шаг... Когда я уезжала, у меня была стабильная жизнь в Москве, я очень много зарабатывала», — поделилась Боня.
Ранее Виктория Боня ответила на хейт в свою сторону.