На Сахалине произошли два землетрясения за полчаса

На Сахалине землетрясения магнитудой 3,5 и 3,3 зарегистрированы в интервале получаса. Об этом сообщает островной филиал Единой геофизической службы РАН.
Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что второе землетрясение магнитудой 3,3 произошло утром, 31 мая, в 10:16 по местному времени.
Эпицентр подземных толчков залегал в 18 километрах юго-западнее села Онор Смирныховского района. Очаг находился на глубине 7 километров.
Ранее сообщалось, что на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,5.