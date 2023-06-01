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На Сахалине произошли два землетрясения за полчаса

Происшествия
На Сахалине произошли два землетрясения за полчаса

На Сахалине землетрясения магнитудой 3,5 и 3,3 зарегистрированы в интервале получаса. Об этом сообщает островной филиал Единой геофизической службы РАН.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что второе землетрясение магнитудой 3,3 произошло утром, 31 мая, в 10:16 по местному времени.

Эпицентр подземных толчков залегал в 18 километрах юго-западнее села Онор Смирныховского района. Очаг находился на глубине 7 километров.

Ранее сообщалось, что на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,5.
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