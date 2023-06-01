На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,5

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Смирныховском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Подземные толчки зафиксировали в 7 километрах восточнее села Рощино. Очаг природного явления находился на глубине 7 километров.
По информации ведомства, местные жители смогли ощутить колебания земной поверхности. О разрушениях и жертвах не сообщалось.
Сотрудники МЧС в данный момент обследуют жилые дома, системы ЖКХ и социально значимые объекты.
Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4.