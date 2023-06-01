Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

В нижней палате конгресса США завершилось голосование по проекту закона о повышении потолка государственного долга. Большинство парламентариев высказались «за» во избежание дефолта в стране. Голосование в онлайн режиме можно было наблюдать на телеканале C-SPAN.
«Против» проголосовало 117 представителей нижней палаты парламента, «за» — 314.
Теперь законопроекту предстоит пройти Сенат и отправится прямиком на подпись к президенту. Поскольку в верхней палате парламента у демократов большинство, а Джо Байден сам лоббировал принятие этого закона, то проблем возникнуть не должно.
Ранее губернатор штата Флорида и кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что повышение потолка госдолга лишь усугубит экономическую ситуацию в государстве.