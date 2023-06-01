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«Все делаем без помощи»: Пригожин рассказал СМИ о тяжелых буднях ЧВК «Вагнер»

Общество
«Все делаем без помощи»: Пригожин рассказал СМИ о тяжелых буднях ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил военных корреспондентов на тренировочные стрельбы в ночь на 1 июня. В этот день он празднует свой день рождения.

Видеозапись со встречи с журналистами появилась в Telegram-канале пресс-службы Пригожина. На ней отражены тренировки бойцов, слышится канонада выстрелов. На фоне них предприниматель ответил на важные для военкоров вопросы.

Журналисты спросили, чем будет заниматься ЧВК «Вагнер» в ближайшее время. По словам Пригожина, «оркестру» нужен «месяц, чтобы отстояться». Он назвал события в Артемовске и последний год «тяжелой историей».

«А дальше будет понятнее. Военные должны отбояриться на Бахмуте и на флангах. Они должны показать хоть что-то», — заявил Пригожин.

Он добавил, что ЧВК «Вагнер» выходит планово и организовано, помогая военным на месте, чтобы они «нормально устаканились». Однако 5 июня бойцы уйдут из Артемовска окончательно.

Военкоры также задали вопрос, что будет делать дальше сам Пригожин. Они напомнили о его недомолвках с Минобороны РФ.

«Если цепочка будет 100% провальная и руководить ей будут очередные клоуны, которые кладут людей на мясо, то мы в ней участвовать не будем. Но для ЧВК "Вагнер" что важно, чтобы был участок фронта, на котором мы сможем самостоятельно без чьей-то помощи работать. Мы же всегда все делаем без помощи», — добавил Пригожин.

Он при этом сделал акцент, что Попасную помогали освобождать военные 40-й бригады морской пехоты. Они со своей задачей справились.

На данный момент бойцы переходят в лагеря на территории ЛНР и ДНР. Они будут тренироваться вдали от линии боевого соприкосновения.

В конце видеозаписи журналисты и Пригожин переместились в штаб. Там предприниматель получил поздравления и теплые слова благодарности.
Пригожин ЧВК Вагнер стрельбы
Военкоры ФАН