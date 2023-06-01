В Нидерландах нудистов будут штрафовать за секс на пляже

В Нидерландах секс в публичных местах давно запрещен. Но с недавнего времени вместо предупреждения нарушителей будут штрафовать в крупном размере. Об этом сообщает Dutch News
После частых обращений местных жителей власти города Вере решили ужесточить наказание за занятие сексом на нудистском пляже в заповеднике Ораньезон. По информации местного руководства, люди отправляют от 25 до 30 жалоб на сексуальную активность в день.
Рядом с пляжем установили таблички, запрещающие сексуальные действия.
Владельцы закусочных и кафе не согласны с мнением, что ситуация с публичным сексом усугубилась в последние годы. Они считают, что за жалобами стоят не местные жители, а ортодоксальные протестанты.
Ранее сообщалось, что волны выбросили на побережья Калифорнии тысячи необычных сине-фиолетовых желеобразных существ.