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В Нидерландах нудистов будут штрафовать за секс на пляже

Общество
В Нидерландах нудистов будут штрафовать за секс на пляже

В Нидерландах секс в публичных местах давно запрещен. Но с недавнего времени вместо предупреждения нарушителей будут штрафовать в крупном размере. Об этом сообщает Dutch News

После частых обращений местных жителей власти города Вере решили ужесточить наказание за занятие сексом на нудистском пляже в заповеднике Ораньезон. По информации местного руководства, люди отправляют от 25 до 30 жалоб на сексуальную активность в день.

Рядом с пляжем установили таблички, запрещающие сексуальные действия.

Владельцы закусочных и кафе не согласны с мнением, что ситуация с публичным сексом усугубилась в последние годы. Они считают, что за жалобами стоят не местные жители, а ортодоксальные протестанты.

Ранее сообщалось, что волны выбросили на побережья Калифорнии тысячи необычных сине-фиолетовых желеобразных существ.
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