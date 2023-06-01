«У меня пропали мои формы»: певица Анна Седокова рассказала о своем похудении

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова пожаловалась в социальных сетях, что потеряла свои пышные формы. Всему виной оказалось похудение, с которым артистка переусердствовала.
«Так, доктор, у меня проблемы… Я похудела, и у меня пропали мои формы. Я не хочу быть худой, я хочу быть аппетитной», — призналась знаменитость.
Еще в марте на девушку обрушился шквал критики из-за появившегося живота. Певица заявила, что ей не стыдно за лишние килограммы и она нравится себе такой, какая есть. При этом исполнительница держит себя в форме — правильно питается и занимается спортом.
Ранее певица Анна Седокова рассказала интимную историю из жизни Витаса.